Atlético-BA 3 x 3 Juazeirense-BA – Emoção e muitos gols!

Alagoinhas, BA, 14 (AFI) – Em um duelo movimentadíssimo, a Juazeirense-BA conseguiu um empate heroico após sair atrás do Atlético-BA. No Estádio Carneirão, em Alagoinhas-BA, o Cancão de Fogo chegou a estar perdendo por 3 a 1, mas buscou um 3 a 3 de resultado final e manteve a sua invencibilidade.

MUITOS GOLS!

A primeira etapa em Alagoinhas foi muito movimentada. Com posturas ofensivas, Atlético-BA e Juazeirense-BA logo chegaram aos seus gols. Aos 12 minutos, Emerson deixou o Carcará na frente. A alegria, contudo, durou pouco e Wendell empatou aos 14. Aos 23, porém, veio o segundo tento atleticano, novamente através de Emerson.

Juazeirense-BA empata com o Atlético-BA pela Série D (Foto: Divulgação / SD Juazeirense)

Em uma tarde inspirada, ele deixou mais um ainda na primeira etapa. Aos 38, mandou a bola para as redes e chegou ao seu hat-trick. Na volta dos vestiários, contudo, o Cancão de Fogo cresceu e chegou ao empate. Aos 7 minutos, Thauan descontou e recolocou os visitantes no jogo. Aos 22, Kesley deixou tudo igual e selou o resultado final.

PRÓXIMOS JOGOS

Atlético-BA e Juazeirense-BA voltam a campo no próximo sábado (21) pela Série D. Ambos os duelos serão realizados às 16h. Novamente no Carneirão, o Carcará receberá o Retrô-PE em busca dos três pontos para se manter vivo na competição. Em Juazeiro, o Cancão de Fogo receberá o conterrâneo Bahia de Feira no Adauto Moraes.