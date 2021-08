Atlético-CE 0 x 2 América-RN – Mecão vence fácil e cola no líder ABC

Horizonte, CE, 07 (AFI) – O América conquistou mais uma vitória fora de casa ao bater o Atlético-CE na tarde deste sábado, por 2 a 0, no estádio Domingão, em Horizonte/CE, com gols de Alvinho e Erick Varão, que marcaram seus quarto e terceiro gols – respectivamente – com a camisa rubra.

Com o resultado, o América chegou aos 18 pontos, um a menos que o líder e rival ABC, que ainda não entrou em campo na rodada. O Atlético, por sua vez, acabou caindo para a sexta posição, com 11.

O JOGO

O jogo começou a 100km/h. Com menos de dois minutos de bola rolando, as equipes já tinham chegado com perigo três vezes, sendo duas chances criados pelos donos da casa, devido a erros americanos, e uma do time potiguar.

Com Mael na zaga no lugar de Raniery, machucado, o time americano começou a partida com dificuldade para se organizar no setor defensivo.

Mas a medida que Renatinho Potiguar conseguiu organizar o time na marcação, do meio para frente, o Alvirrubro cresceu no jogo. Aos 25 minutos, Esquerdinha acertou a bola no travessão do Atlético com uma cobrança de falta quase perfeita.

América vence o Atlético

No lance seguinte, o camisa 10 voltou a aparecer e dessa vez foi para ser decisivo. Ele achou um passe de craque no meio da zaga cearense e encontrou Wesley Smith. O camisa 9 não foi ”fominha’ e só rolou para Alvinho empurrar para o fundo das redes.

Depois do gol, o América ‘puxou o freio de mão’ e se posicionou mais atrás no campo na tentativa de atrair o adversário e aproveitar o contra-ataque. Mas, apesar de criar oportunidades, a equipe potiguar não ampliou o marcador.

FECHOU A CONTA

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Atlético mostrou serviço. Após boa jogada pela direita, o cruzamento veio certeiro para o meia da área. Valdo Bacabau tocou de cabeça e a zaga afastou.

O time da casa perdeu duas chances seguidas antes de tomar o segundo americano. Aos seis minutos, num contra-ataque, Esquerdinha voltou a brilhar na assistência. Ele rolou com carinho para Erick Varão sair na cara do gol e dar números finais ao duelo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o América enfrenta o Caucaia na sexta-feira, às 15h, na Arena das Dunas, em Natal. O Atlético recebe o ABC no sábado, às 15h, no Domingão, em Horizonte.

Fonte: Tribuna do Norte.