Atlético-CE 1 x 0 ABC-RN – Águia é superior do início ao fim e quebra invencibilidade de cinco jogos

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – Nesta tarde de domingo, diversos jogos movimentaram a 11° rodada Série D do Campeonato Brasileiro. Entre eles, Atlético Cearense e ABC. às 15h, no Estádio Domingão. A partida terminou com a vitória da Águia pelo placar de 1 a 0. Hércules marcou o gol da vitória. O Mais Querido perdeu uma invencibilidade de cinco jogos na competição.

Com a vitória, a equipe cearense chegou a 14 pontos e agora ocupa a quarta colocação do Grupo A3. Já o Mais Querido, segue na primeira colocação com 22.

O JOGO

No começo do jogo, o Atlético começou melhor. Tentava criar e impor seu ritmo. E na primeira chance que criou, conseguiu converter. Aos 17 minutos, Hércules marcou um golaço. Após jogada trabalhada no meio campo, o atacante recebeu um cruzamento a meia altura do lado direito e desviou de letra. O goleiro não teve chance.

Dois minutos depois, Dudu Itapajé, teve a chance ampliar. Ele recebeu sozinho, no lado direito da área, mas pegou mal na bola e chutou fora. O atacante ainda tentou em cobrança de falta, mas parou na trave.

Em resumo: um imenso domínio da Águia.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o jogo se desenhava de maneira muito parecida. Com apenas oito minutos, Claudivan teve a chance de ampliar em cabeçada dentro da área. A bola passou a esquerda do gol. O ABC conseguiu responder somente aos 17 minutos, em chute forte de Wallyson de fora da área. A bola passou por cima do gol.

O ABC ainda ficou com um a menos após a expulsão de Nonato. O Atlético só controlou o restante da partida e saiu com uma merecida vitória.

PRÓXIMA PARTIDA

O Atlético volta a campo no sábado, às 16h, contra o Caucaia. Já o ABC, joga no domingo, às 16h, contra o América-RN.