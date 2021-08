Atlético-GO acerta a contratação de volante do Botafogo

Goiânia, GO, 20 (AFI) – O volante Rickson está deixando o Rio de Janeiro rumo à Goiânia. Para evitar que o jogador saísse sem custos, o Botafogo liberou o jogador ao Atlético-GO em troca de porcentagem sob os direitos econômicos do atleta. Rickson assinará o contrato com o clube goiano até o fim de 2022.

No Atlético, ele irá reencontrar o treinador Eduardo Barroca. Os dois trabalharam juntos na base e no profissional do Glorioso.

POUCO ESPAÇO NO BOTAFOGO

No Botafogo, o jogador voltou de empréstimo neste ano e chegou a ganhar chances no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço com o início da Série B. Entrou em campo pela última vez na 12ª rodada. Na temporada, tem 11 jogos e um gol marcado.

CAMPANHA DO DRAGÃO

Atualmente o clube vem fazendo boa campanha e ocupa a sétima posição com 23 pontos, empatado em pontos com o Athletico-PR, que ocupa a sexta posição e garante vaga na pré-Libertadores. O Dragão voltará a campo nesta sexta-feira às 17h contra a Chapecoense.