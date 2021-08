Atlético-GO anuncia saída de atacante emprestado pelo Santos

Goiânia, GO, 07 (AFI) – O Atlético-GO anunciou na noite deste sábado a rescisão com o atacante Arthur Gomes. O jogador havia chegado ao time goiano por empréstimo, mas nos próximos dias deverá assinar com algum clube do futebol asiático.

Arthur Gomes tinha contrato com o Santos, mas foi emprestado até o final do ano para o Atlético-GO. E na cessão temporária tinha cláusula em que os goianos estariam obrigados a liberar o jogador caso o time paulista recebesse proposta de algum clube do futebol internacional.

Como não vinha sendo titular com o técnico Eduardo Barroca, a diretoria do Atlético-GO nem tentou ‘bater o pé’ pela manutenção do jogador, que já se despediu dos companheiros de time.

Arthur Gomes tem 23 anos e foi revelado na base do Santos. Surgiu com destaque em 2018, mas depois perdeu espaço na Vila Belmiro. Em 2019 chegou a ser emprestado à Chapecoense e em seguida voltou para o alvinegro paulista. No início deste ano foi cedido ao Atlético-GO, onde era reserva, mas atuava com bastante regularidade.

Sem o atacante, o Atlético-GO volta a campo neste domingo para enfrentar o Ceará, às 18h15, na capital cearense. O time é o nono colocado no Brasileirão com 19 pontos ganhos.