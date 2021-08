Atlético-GO contrata atacante paraguaio que estava no Independiente del Valle

Goiânia, GO, 1 (AFI) – Nesta segunda-feira, o Atlético-GO acertou a contratação do atacante Brian Montenegro. O paraguaio de 28 anos deve chegar em Goiânia nesta semana para fazer exames e assinar o contrato.

No Independiente del Valle, marcou dez gols em 26 jogos. O jogador pertence ao Olímpia, do Paraguai.

SEM LUGAR GARANTIDO

Fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro e vivo na Copa do Brasil, o time de Eduardo Barroca vem surpreendendo e está bem montado. Portanto, Montenegro chega para disputar posição com Zé Roberto e Lucão e também para dar mais alternativa de jogo.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Dragão volta a campo quarta-feira, no Antônio Accioly, contra o Athletico-PR, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

