Atlético-GO x Athletico-PR – Dragão vai conseguir reverter vantagem do Furacão?

Goiânia, GO, 03 (AFI) – Atlético-GO e Athletico-PR voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil, desta vez no Estádio Antônio Accioly, às 19h15 desta quarta-feira. Os paranaenses chegam com vantagem mínima do empate, pois venceram o primeiro duelo por 2 a 1. Os goianos precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou a partir de dois para avançar no tempo normal.

Com o aumento na premiação da Copa do Brasil nos últimos anos, os clubes também estão de olho na cota que terão direito em caso de classificação. Quem avançar, embolsa mais R$ 3,45 milhões.

ATLÉTICO-GO

Depois da derrota no primeiro jogo, o Atlético entrou em campo no Brasileirão e empatou por 1 a 1 com o América-MG. O goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Oliveira não atuaram por estarem suspensos, mas estão confirmados contra o Furacão.

O defensor Wanderson não pode atuar, pois já defendeu o Fortaleza nesta edição. O volante Marlon Freitas também está fora, mas por lesão. Há expectativa para o retorno do meia João Paulo, recuperado de lesão, mas sua presença no time titular não é certa.

O técnico Eduardo Barroca destacou que será um jogo difícil, decidido nos detalhes e equilibrado até o fim. “Vai ser um dos confrontos dos mais equilibrados. São jogos sempre decididos em detalhes. Tenho muita confiança no que estamos fazendo aqui e no potencial do Atlético-GO. Precisamos estar atentos aos detalhes, pois vai ser um jogo equilibrado até o final”, afirmou.

ATHLETICO-PR

Já o Furacão, depois de abrir a importante vantagem, jogou no Brasileirão diante do Atlético-MG e foi derrotado por 2 a 0. Mas o técnico António Oliveira poupou alguns titualares.

Nikão sequer viajou, enquanto Marcinho, Christian e Terans entraram no segundo tempo, além de Vitinho, suspenso. Todos voltam ao time titular.

O técnico Antônio Oliveira voltou a lamentar sobre o pouco tempo de preparação, mas garantiu competitividade contra o Dragão.

“Em um calendário denso, não há muito tempo. Mas estaremos lá para competir neste jogo tão importante para a gente, como todos são”, resumiu o treinador.