Atletico-GO x Internacional – Dragão quer melhorar aproveitamento em casa diante do Inter

Goiânia, GO, 28 (AFI) – O Atlético-GO recebe neste domingo no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Internacional, às 18h15. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-GO tem 24 pontos, na sétima posição e está há cinco jogos invicto no Brasileiro – três empates (Chapecoense, Ceará e América-MG) e duas vitórias )Bahia e Santos). A última derrota sofrida do time goiano aconteceu no dia 18 de julho, pela 12ª rodada – 3 a 0 para o Palmeiras.

O Colorado é o décimo, com 22 pontos e vem de quatro jogos invicto no Brasileirão. A última derrota aconteceu dia 25 de julho para Athletico por 2 a 1, na 13ª rodada. Desde então foram dois empates (Cuiabá e Santos) e duas vitórias (Flamengo e Fluminense).

MELHORAR EM CASA

Apesar disso, a preocupação no clube é melhorar o aproveitamento em casa. Dos 24 pontos conquistados até o momento, apenas 10 foram conquistados pelo Dragão no estádio Antônio Accioly – quatro empates (Fortaleza, Cuiabá. América, Chapecoense) e duas vitórias (Fluminense e São Paulo). Em Goiânia, foi derrotado pelo Palmeiras e RB Bragantino.

“É um fato que nos incomoda. As portas das competições da América do Sul estão abertas, mas esse dado, esse ponto específico dos pontos dentro de casa, é algo que precisamos e vamos melhorar. Nossa equipe é comprometida e queremos ter melhores resultados em casa”, explica o goleiro Fernando Miguel.

DESFALQUES

Para esta partida, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o lateral-esquerdo Natanael, que pertence ao Internacional e por força de contrato não joga. Sem Natanael, a tendência é que Arthur Henrique e Igor Cariús disputem posição na lateral-esquerda.

O lateral-direito Dudu, expulso no banco de reservas na partida diante do América-MG, também está fora

Na defesa, Barroca pode promover uma mudança técnica, com Oliveira no lugar de Wanderson.

INTERNACIONAL

Para este jogo, o técnico Diego Aguirre não terá Rodrigo Lindoso, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo durante o empate em 2 a 2 com o Santos, no domingo. Johnny surge como o favorito para vaga. Caso o técnico uruguaio pretenda soltar mais a equipe, ele tem a opção de Gabriel Boschilia ou Maurício para a vaga.

Um dos artilheiros do Brasileirão, empatado com Bruno Henrique e Gilberto, com oito gols, Edenílson vibra com o momento da equipe, mas pede cautela para a partida.

“É um momento importante da competição. Crescemos nos últimos jogos, tivemos mais tempo para treinar. Isso fez uma diferença nos últimos jogos. Somar sete pontos de nove é muito bom e esperamos manter isso para as próximas partidas. O Atlético é uma equipe muito bem treinada, sempre faz bons campeonatos e faz da sua casa uma das suas forças. A gente sabe disso”, explica.