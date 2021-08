Atlético-MG pede o retorno e meia deixa time da Série B

Belo Horizonte, MG, 16 (AFI) – O Atlético-MG não cansa de reforçar seu elenco no Campeonato Brasileiro. Após anunciar o atacante Diego Costa, o time mineiro solicitou o retorno do meia Daniel Penha, que estava emprestado ao Confiança, da Série B. Ele chegará nos próximos dias na capital mineira.

Daniel chegou ao time sergipano em maio, justamente para ganhar ‘minutagem’ na Segunda Divisão. Contudo, o Atlético-MG avaliou como importante seu retorno ao elenco principal, tendo em vista o desgaste do elenco com a sequência de jogos – Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.

Ao todo, Daniel Penha fez 18 jogos com a camisa do Confiança e marcou três gols. Será uma baixa importante no time nordestino, que é um dos fortes candidatos ao rebaixamento à Série C de 2022.

Daniel Penha tem apenas 22 anos. Foi revelado na base do PSTC-PR e ainda jovem foi defender o Atlético-MG. Desde então passou a ser emprestado para outros times, caso de CRB, Coimbra, Corinthians e Bahia.

Com mais esse ‘reforço’, o Atlético-MG volta a campo na quarta-feira para enfrentar o River Plate-ARG, às 21h30, no Mineirão, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, os brasileiros venceram por 1 a 0.