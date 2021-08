Ator de Chiquititas é reencontrado após sete dias desaparecido em São Paulo

O ator Daniel Morozetti, o Rui em Chiquititas, fez contato com os parentes nesta quarta-feira (18) após sete dias desaparecido. O artista chegou a ter seu sumiço comunicado oficialmente pelo programa do Ministério Público de São Paulo voltado para a localização e identificação de desaparecidos.

“Hoje, gostaríamos que vocês nos ajudassem a compartilhar a foto do Daniel Morozetti do Nascimento, que está desaparecido desde 11/8/2021, quando foi visto, pela última vez, no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo. Daniel tem 39 anos, 1,74 m de altura e possui uma tatuagem na perna esquerda: uma águia aquarelada azul, amarela e laranja. Caso alguém tenha qualquer informação que possa ajudar na localização, por favor, entre em contato conosco. Os familiares e a equipe do Plid/MPSP agradecem”, dizia o comunicado.

De acordo com o ., o ator passou uma semana sem entrar em contato com a família, o que fez com que o aviso do Plid fosse compartilhado no WhatsApp.