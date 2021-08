Ator famoso na Tailândia é acusado de matar a namorada facadas

O ator tailandês Thanapat “Toy Toy” Thanachakulphisan, de 21 anos, foi preso nesta sexta-feira (6) em Bagkok acusado de matar a namorada a facadas. De acordo com o site tailandês The Pattaya News, ele teria sido encontrado ao lado do corpo da vítima, Chatsaran Suwannakit, de 25 anos. A arma do crime teria sido uma faca de 13 cm.