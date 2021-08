Atores posam nos bastidores de ‘Pantanal’ e remake tem clima da primeira versão

Eles ainda não estão “no meio do mato”. Mas o clima nos bastidores do remake de “Pantanal” já parece o mesmo de 30 anos atrás, quando a primeira versão foi feita. Quem fez parte da trama, seja no elenco ou na equipe, diz sempre o mesmo: foi formada uma grande família ali.

Ainda no Rio para os capítulos da segunda fase, Marcos Palmeira e José Loreto têm dividido com atores iniciantes, como é o caso de Guito Show, e outros nem tanto, mas pisando na Globo com papéis importantes pela primeira vez, caso de Leando Lima, o dia a dia, a leitura de capítulos e até as horas de lazer, que, invariavelmente, têm terminado numa roda de viola.

Foto: Reprodução / Instagram

Uma casa no Itanhangá, na Zona Sul do Rio, vem sendo, por enquanto, o cenário do trabalho e cantoria. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, reescrita por Bruno Luperi, Palmeira e José Loreto serão pai e filho, e o segundo tem absorvido muito do primeiro, já que o ator foi Tadeu na primeira versão.