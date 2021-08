A atriz Alexandra Djavi, de 24 anos, foi encontrada sem vida na noite da última sexta-feira (20) no apartamento onde morava na Índia. As informações são do jornal ‘The Sun’.

A polícia local aguada a autorização do Consulado Russo para começar investigação sobre a causa da morte. A hipótese de suicídio não foi descartada.

“Quando o ex-namorado dela chegou na casa, ele encontrou a porta principal fechada por dentro, e nenhuma resposta da falecida”, declarou uma testemunha.