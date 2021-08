Atriz de ‘Friends’ revela ter cortado laços com pessoas antivacina

Eternizada no papel de Rachel em ‘Friends’, Jennifer Aniston anunciou que cortou relações com pessoas que são contra a vacina da Covid-19. A atrix de 52 anos costuma a usar as redes sociais para defender o uso de máscaras e o distanciamento social.

“Ainda háum grande grupo de pessoas que são antivacina ou simplesmente não dão ouvidos aos fatos. É uma pena. Acabei de perder algumas pessoas que faziam parte do meu dia a dia que se recusaram ou não revelaram (se foram vacinadas ou não), e foi lamentável”, declarou a atriz em entrevista à revista ‘ In Style’.