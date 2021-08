Atriz Juliana Paiva muda o visual e dota fios mais curtos; confira antes e depois

Após o fim da novela ‘Salve-se Quem Puder’, na qual vivia a personagem Luna, a atriz Juliana Paiva decidiu fazer uma repaginada no visual. Na última quarta-feira (11), a artista mostrou o resultado da mudança do cabelo no Instagram.

“Mudar faz bem, né?”, escreveu a atriz na legenda da foto. Ela adotou um corte curto, no estilo ‘long bob’, depois de bastante tempo com o cabelo longo. Outra mudança visível foi a cor dos fios, agora bem mais escuros.

Os fãs e amigos adoraram a mudança e teceram elogios. “Eu não estava preparada para ver tamanha beleza”, escreveu uma fãs. Outro seguidor, admitiu que depois de ver o novo cabelo da atriz, decidiu mudar também: “Agora vou mudar o meu!”. Confira o antes e depois: