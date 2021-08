Atriz Maria Joana se machuca, passa por cirurgia e deixa ‘Super Dança dos Famosos’

A atriz Maria Joana se machucou durante o último final de semana e não poderá participar da reta final da ‘Super Dança dos Famosos’. Ela precisou passar por uma cirurgia por causa da lesão, mas já recebeu alta nesta segunda-feira (16).

“Na sua folga, ela [Maria Joana] encontrou uma amiga que estava sem poder ver desde o início da pandemia. Foi um encontro cheio de saudades e, na empolgação do momento, uma pulou em cima da outra e caíram no chão. No próprio sábado, a Maria passou por uma cirurgia”, informou a assessoria de imprensa da atriz ao site ..

Por causa dos cuidados do pós operatório, Maria Joana não poderá participar da decisão das semifinais, disputada no próximo dia 22. Paolla Oliveira e Rodrigo Simas já estão garantidos na final da dança, que acontece no dia 29 de agosto.