Atualidades: a situação de Mianmar

Mianmar: tudo o que você precisa saber

Você sabe qual a importância de Mianmar?

O país, sua situação geopolítica e o golpe de Estado sofrido são temas constantes de questões de história geral das mais variadas provas do país, com um destaque para os vestibulares.

Ainda, devido à ocorrência de um golpe recente, Mianmar pode aparecer também em questões de atualidades, principalmente na prova do ENEM.

Confira, a seguir, um resumo sobre o tópico.

Mianmar: introdução

Mianmar é um pequeno país localizado no sul do continente asiático. A nação, que faz fronteira com Bangladesh, Índia e Oceano Índico, foi dominada pelos ingleses por mais de 100 anos.

A independência de Mianmar ocorreu apenas no ano de 1948. Assim, antes desse marco, a nação integrava parte do território da Índia, colonizado pela Inglaterra.

Devemos destacar que o longo período de colonização afetou fortemente a identidade do país e de seus habitantes, o que contribui para a fragilidade política nacional.

Mianmar: antecedentes históricos

A extensa dominação inglesa provocou uma série de consequências em Mianmar. Devido à colonização britânica, etnias rivais foram obrigadas a conviver juntas durante a exploração colonial.

Ainda, outra consequência é que, devido à submissão aos costumes e às regras inglesas, o país perdeu a sua própria identidade.

Os britânicos também fizeram com que o próprio nome da nação se tornasse alvo de debates. Aqueles que apoiam o regime ditatorial no país afirmam que o seu nome é “República da União de Mianmar”. Aqueles que defendem a criação de um regime democrático, por sua vez, utilizam o nome que era usado pelos ingleses: “Birmânia”.

Mianmar: o golpe de 1962

Mesmo com a independência, o país continuou sofrendo com uma forte instabilidade política, que se reflete no ano de 1962, com o primeiro golpe de Estado.

Nesse ano, os militares assumiram o poder de Mianmar e nele permaneceriam até o ano de 2010, quando o regime foi dissolvido.

Mianmar: o golpe de 2021

No ano de 2021, ainda em um cenário de instabilidade política, outro golpe de Estado aconteceu no país.

Assim, por meio de justificativas controversas, os milhares assumiram mais uma vez o poder de Mianmar, consolidando uma ditadura.