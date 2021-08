Atualidades: o que é o Talibã?

Talibã: o que é e como atua?

O mundo todo está assistindo à ascensão do Talibã ao poder do Afeganistão e às medidas que estão sendo impostas por esse.

Assim, é muito provável que as questões de atualidades das provas dos vestibulares e do ENEM abordem uma ou duas perguntas sobre o grupo e sobre as suas principais características.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um artigo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Talibã.

Talibã: introdução

O Talibã é um grupo político que opera no Paquistão e no Afeganistão desde a década de 90. O grupo é conhecido pelo seu fundamentalismo religioso e pelas diretrizes impostas à população das regiões por ele dominadas.

Talibã: Afeganistão

O Talibã havia colaborado com os Estados Unidos durante a ocupação soviética do Afeganistão, ainda quando a Guerra Fria acontecia.

Anos depois, o Talibã ocupou a capital afegã de Cabul e instaurou um governo, que estaria em vigor entre os anos de 1996 e 2001.

Em 2001, porém, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e destituíram os membros do Talibã do poder. Em 2021, o grupo retoma o poder.

Talibã: contexto histórico de criação

As tropas da União Soviética se retiraram oficialmente do Afeganistão na década de 90. Porém, a saída dos soviéticos não é isenta de consequências: com ela, uma série de grupos passa a entrar em conflito pelo poder do país.

Uma verdadeira guerra civil se inicia no Afeganistão e é justamente nesse contexto que o Talibã surgiria como uma facção política sob a liderança do Mullah Mohammed Omar.

O Talibã foi criado a partir da junção de indivíduos de diversas tribos que vivem na fronteira do Afeganistão e do Paquistão.

Talibã: objetivos

Na década de 90, o Talibã afirmava que tinha como principal objetivo consolidar um poder no Afeganistão para restaurar a paz e a estabilidade no país.

Porém, hoje se sabe que o grupo também possui como meta (naquela época e hoje) impor a sua própria visão da religião islâmica: uma visão radical e caracterizada pelo fundamentalismo.

Ainda, podemos afirmar que nos dias atuais o Talibã visa expulsar todas as influências vindas do Ocidente do território afegão.

Avalie o Texto.

Fonte: Notícias Concursos