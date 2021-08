Audiência do Instagram é 40% maior que a do Facebook

De acordo com um novo estudo global realizado pela Emplifi, plataforma de experiência do cliente (CX), a audiência do Instagram agora é 40,3% maior que a do Facebook. O relatório Social Media Trends Reports também aponta que o público do “Insta” cresceu 10,3% no primeiro trimestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. A rede social fundada por Mark Zuckerberg, no entanto, permaneceu estável, com crescimento de apenas 0,8%.

Como se não fosse o bastante, a rede social conhecida por compartilhar fotos e vídeos ainda teve 22.7 vezes mais engajamento do que o Facebook. Apesar disso, as marcas ainda preferem esta última quando o assunto é postagem de conteúdo. De acordo com o levantamento, 53,7% de todas as postagens delas são feitas no Facebook.

Ao contrário do cenário mundial, no Brasil o Facebook continua na frente do Instagram quando o assunto é audiência. A pesquisa mostra, no entanto, que as interações no Instagram acabam sendo notavelmente mais expressivas. A média no app de fotos e vídeos foi de quase 6 mil no primeiro trimestre, enquanto no Facebook ficou abaixo dos 1 mil. Já na quantidade de posts, os dois acabam ficando quase empatados.

O Social Media Trends Reports, utiliza o banco de dados da Emplifi. Ele comparou os 50 maiores perfis de marcas do mundo e no Brasil em cada rede social, entre os meses de janeiro e março de 2021.

Preferência das marcas

Segundo a Alexandra Avelar, country manager da Emplifi, a pesquisa também mostra que o contato dos clientes com as marcas cresceu nos últimos meses e isso deve permanecer. “A pandemia levou milhões de pessoas a aumentar sua interação com marcas online, e muitos continuarão a fazê-lo por muito tempo mesmo no pós-pandemia”, afirma.

Ele ainda diz que não há dúvida de que a mudança online é permanente. “As empresas podem resistir às últimas tempestades adotando o redesenho de toda a experiência do cliente, inclusive aproveitando a mídia social para atendimento online e experiências de compras”, destaca.

Também é preciso que as marcas se atentem à mudança de perfil das redes sociais. Enquanto os jovens reclamam que o Facebook “está chato”, o próprio Instagram mudou recentemente seu posicionamento. Agora, a rede social se coloca como uma plataforma de vídeos e vai priorizar esse tipo de conteúdo em detrimento das fotos.

O anúncio, feito em julho pelo diretor do Instagram, Adam Mosseri, não agradou a todos, mas foi a forma que a empresa viu de concorrer com o TikTok, que cresce em números consideráveis. “Há muita competição, o TikTok é enorme, o YouTube também. As pessoas estão buscando o Instagram pelo entretenimento e há muita concorrência. Então, isso significa mudanças”, afirmou o executivo ao anunciar a novidade.

Como os algoritmos do Instagram funcionam

A mudança que Mosseri anunciou significa que a plataforma vai começar a sugerir mais conteúdo de vídeo do que imagens aos usuários. Isso significa que Reels, IGTV e outras funções audiovisuais vão aparecer primeiro do que as fotos de quem você segue.

Essa não é a primeira vez que o Instagram muda para se adaptar à concorrência. O especialista em redes sociais, Aldrin Nery, lembra que em 2016 aconteceu a primeira atualização significativa do app que deixou de enviar as fotos apenas por ordem de postagem. Essa mudança foi positiva, segundo ele, pois cinco anos atrás os usuários não visualizavam 70% dos posts em seus feeds.

“No feed e no stories o app conta algoritmos que analisam informações sobre o post, como por exemplo o número de curtidas, horário em que foi publicado e também a localização quando possível”, explica Nery. Esses padrões colocam os posts mais para cima ou para baixo na hora de rolar o feed.

Além disso, a plataforma também avalia informações sobre o criador do post, ou seja, o conteúdo é entregue para os usuários que mais interagiram com essa pessoa nas últimas semanas e quem comentou nos posts dela. O Instagram também sabe o que você mais gosta e joga isso para aparecer primeiro.

A expectativa é que o Reels ganhe ainda mais relevância agora. Nesta seção os algoritmos trabalham com o objetivo de te apresentar a contas que ainda não te seguem. “Algo importante que vale ressaltar é que os algoritmos não destacam vídeos com baixa resolução, marcas d’água ou que tratam de assuntos políticos”, lembra o especialista.