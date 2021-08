Auxílio Brasil: Conheça os 9 benefícios do novo programa social

Bolsonaro estregou nesta semana, a proposta do Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família, para o presidente da Câmara, Arthur Lira. O programa que concederá novos benefícios deve ser implementado em novembro.

O desejo do presidente da república finalmente será realizado. Após quase um ano tentando substituir o Bolsa Família, Jair Bolsonaro e sua equipe estão trabalhando pesado para a concessão do novo programa de transferência de renda.

A expectativa é que o valor médio disponibilizado pelo atual programa social seja ampliado com a vigência do mais novo projeto. Atualmente, os segurados recebem R$ 189 em média, com o aumento previsto, o salário pode chegar a R$ 400.

Além disso, o novo Bolsa Família deve abrir espaço para novos beneficiários. A previsão é que cerca de 4 milhões de famílias sejam adicionadas aos 14,6 milhões de cidadãos amparados hoje em dia.

Para isso, o Governo Federal visa criar novos benefícios e abonos, sendo três no núcleo básico e seis no núcleo complementar. Assim, as famílias poderão ter um salário maior conforme a sua composição. Confira.

Benefícios do núcleo básico

Benefício Primeira Infância

Destinado a famílias com crianças entre zero e 36 meses de idade incompletos.

Benefício Composição Familiar

Abono direcionado a jovens e adultos de até 21 anos incompletos, que terão que manter os estudos até concluir o nível de escolarização básica.

Benefício de Superação da Extrema Pobreza

Este benefício depende dos abonos anteriores. Sendo assim, caso uma família já receba os dois auxílios e ainda a sua renda per capita mensal ficar inferior ao valor referente a faixa da extrema pobreza, receberá uma quantia que não se limitará ao número de integrantes.

Benefícios do núcleo complementar

Destinado aos estudantes entre 12 a 17 anos integrantes de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, que se destacarem em competições esportivas das escolas brasileiras.

Bolsa de Iniciação Científica Júnior

Direcionado a estudantes membros de famílias beneficiárias, que tiveram bom desempenho em competições acadêmicas e científicas. O benefício será disponibilizado por 12 meses, sem limitação de beneficiários em um mesmo grupo familiar.

Auxílio Criança Cidadã

Pago a famílias que possuem em sua composição crianças de zero a 48 meses incompletos, que não tem acesso a creches públicas ou particulares conveniadas ao governo. Além disso, é necessário comprovar que não possuem fonte de renda. Ainda não foi definido um limite para concessão por núcleo familiar.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural

Este auxílio será disponibilizado para famílias agricultoras inscritas no CadÚnico. O benefício será pago durante 36 meses.

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana

Destinado aos cidadãos beneficiários do Auxílio Brasil que conseguirem um emprego formal (com carteira assinada), para que continuem trabalhando.

Benefício Compensatório de Transição

Pago as famílias que passarão pela migração de um programa para outro, Bolsa Família e Auxílio Brasil. O valor será repassado até que o salário mensal seja regularizado.

