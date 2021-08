Auxílio Brasil: Governo exige registro e atualização dos dados no CadÚnico para concessão

Nesta semana, o Governo Federal divulgou que a atualização dos dados registrados no CadÚnico será exigida para inscrição no Auxílio Brasil. Logo, para ter acesso aos novos benefícios, será necessário que os cidadãos tenham o cadastro no sistema da equipe da Cidadania.

A expectativa, é que cerca de 16 milhões de famílias sejam atendidas pelo novo programa de transferência de renda, incluindo as 14,6 milhões já contempladas pelo Bolsa Família. Sendo assim, os interessados devem se atentar aos requisitos para ingressar no Auxílio Brasil.

Como se cadastrar do CadÚnico?

O registro no Cadastro Único do Governo Federal pode ser realizado de duas formas. A primeira é através do aplicativo “Meu CadÚnico”, bastando informar os dados de identificação pessoal, como nome completo, endereço, telefone, RG, CPF, entre outras informações.

A segunda opção, é para aqueles não possui acesso à internet. Neste caso, basta se direcionar a algum Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em um posto de atendimento do CadÚnico. Busque informações sobre o posto de atendimento mais próximo.

Quais documentos necessários para o cadastro?

Primeiramente, vale ressaltar que a família deve definir algum membro para ser o responsável pelo núcleo familiar. Segundo informações, a preferência é que seja mulher e tenha mais que 18 anos. Neste sentido, será necessário que:

O responsável familiar apresentar o seu título de eleitor ou CPF;

Apresente o comprovante de residência para não haver erros no ato do cadastramento; além de

De informar o CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de trabalho ou título de eleitor dos demais membros da família.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Para realizar o registro no CadÚnico, o cidadão precisa:

Ter renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 550);

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Receber mais que o limite citado, desde que seja público alvo de programas, benefícios e serviços específicos;

Ser família unipessoal, ou seja, morar sozinho;

Ser cidadão que vive em situação de rua, seja só, ou acompanhado da família.

Sobre o Auxílio Brasil

O programa tem previsão de ser lançado em novembro deste ano. A expectativa é que as famílias pobres e extremamente pobres atendidas recebam um salário médio de R$ 400, de acordo com o presidente da república, Jair Bolsonaro. Mas para isso, será implementado novos abonos:

Benefício Primeira Infância: destinado às famílias com crianças entre 0 a 36 meses incompletos;

Benefício Composição Familiar: pago às famílias com jovens até 21 anos;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: disponibilizado como complemento financeiro para as famílias que recebem benefícios, mas que ainda assim não ultrapassam a renda familiar per capita da faixa de pobreza extrema;

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: concedida em 12 parcelas mensais aos estudantes beneficiários do Auxílio Brasil com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas;

Auxílio Criança Cidadã: pago aos chefes de família que consigam emprego e não encontram vagas em creches para deixar os filhos de 0 a 48 meses;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: oferecido por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: direcionado a beneficiários do Auxílio Brasil que comprovem vínculo empregatício recente;

Benefício Compensatório de Transição: distribuído aos atuais beneficiários do Bolsa Família que forem prejudicados com a migração entre os programas até que regularize o valor do salário mensal;

Auxílio Esporte Escolar: destinado a estudantes entre 12 e 17 anos que sejam membros de famílias beneficiárias e que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros.

Demais benefícios que podem ser disponibilizados pelo CadÚnico

Água para todos;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Auxílio Emergencial;

Bolsa Família;

Bolsa estiagem;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Carta Social;

Carteira do Idoso

Casa Verde e Amarela;

Crédito Instalação;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

Pro Jovem Adolescente;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.

