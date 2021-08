Auxílio Brasil pode liberar Vale Gás para 16 milhões de famílias

O Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família, tem previsão de disponibilizar uma série de novos benefícios. O novo programa deve ampliar o número de beneficiários, passando de 14,6 milhões atuais para cerca de 16 milhões.

Além disso, o projeto também deve ter o seu valor médio ampliado para cerca de 50% e entre os abonos previstos no novo programa, está o vale-gás, que está sendo estudado pelo presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

“Temos atividade e responsabilidade social dentro da empresa, mas não somos o ator principal na condução desse processo”, ressaltou Joaquim.

Vale gás para o Bolsa Família

O possível pagamento do vale-gás para os beneficiários do Auxílio Brasil foi ressaltado por Bolsonaro ainda no final de julho. Nas últimas semanas, o presidente voltou a falar do benefício, que, se concedido será distribuído em um modelo bimestral.

O chefe do Executo ainda salientou que nos próximos meses não deve haver aplicações de mais impostos sobre o preço do botijão de gás, que atualmente já está alto. Ele ainda ponderou que o valor do engarrafamento do gás em um recipiente de 13 kg é de R$ 45, porém, em algumas regiões chega a ser vendido por R$ 110.

“O imposto federal é zero, eu zerei o imposto federal do gás. Então, o que passa de R$ 45 vai para o ICMS [Imposto sobre Contribuição de Mercadorias e Serviços], que é o imposto do respectivo governador do estado. Vai para o frete e vai para a margem de lucro de quem está vendendo”, disse Bolsonaro.

Benefícios para o Auxílio Brasil

Além do possível vale-gás, o novo programa deve contar com os seguintes abonos:

Pagamentos na modalidade básica:

Benefício Primeira Infância;

Benefício Composição Familiar;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

Benefícios complementares:

Estes serão repassados as famílias de acordo com as condições de cada de grupo, além de possibilitar que o valor do salário mensal seja acrescido. Confira:

Auxílio Esporte Escolar;

Bolsa de Iniciação Científica Júnior;

Auxílio Criança Cidadã;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana;

Benefício Compensatório de Transição.

