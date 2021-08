Auxilio emergencial 2021: 10 NOVAS liberações nesta semana

O calendário do auxílio emergencial 2021 prevê o pagamento do auxílio emergencial para 10 grupos diferentes nesta semana. Ao todo estão previstos 3 liberações de saque e 4 liberação de valores para autônomos e desempregados, além de crédito em conta para 3 grupos do Bolsa Família.

O calendário de pagamentos desta semana deve contar tanto com liberação para saque da 4ª parcela como também pagamento da prorrogação do auxílio emergencial 2021.

A prorrogação do auxílio emergencial deve contar com três parcelas (5ª, 6ª e 7ª), com os pagamentos previstos entre agosto e outubro. Já a liberação de saques para desempregados e autônomos deve seguir até novembro.

Calendário de pagamentos do auxílio emergencial 2021 nesta semana:

16 de agosto (segunda-feira): saque da 4ª parcela liberado para nascidos em outubro;

17 de agosto (terça-feira): saque da 4ª parcela liberado para nascidos em novembro;

18 de agosto (quarta-feira): saque da 4ª parcela liberado para nascidos em dezembro;

18 de agosto (quarta-feira): depósito da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família com NIS final 1;

19 de agosto (quinta-feira): depósito da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família com NIS final 2;

20 de agosto (sexta-feira): depósito da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família com NIS final 3;

20 de agosto (sexta-feira): depósito da 5ª parcela para nascidos em janeiro;

21 de agosto (sábado): depósito da 5ª parcela para nascidos em fevereiro;

21 de agosto (sábado): depósito da 5ª parcela para nascidos em março;

22 de agosto (domingo): depósito da 5ª parcela para nascidos em abril;

Prorrogação do auxílio emergencial 2021 vai até dezembro?

Depois deste ciclo de pagamentos e liberações de saque do auxílio emergencial 2021 que vai até novembro, o governo federal não pretende renovar o benefício. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a previsão é que até lá a primeira dose da vacinação tenha atingido pelo menos todas as pessoas adultas.

Com isso, o governo planeja, na verdade, o lançamento do programa permanente Auxílio Brasil – uma reformulação do Bolsa Família.

O valor deve ser cerca de R$ 300, de acordo com o que vem sendo ventilado. A proposta inclusive já foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), porém os valores e calendários de pagamento ainda não foi divulgado.

A ideia inicial do governo, no entanto, é liberar os valores já em novembro, com o fim do auxílio emergencial. Para isso, é necessário espaço fiscal no orçamento – veja o que foi dito sobre isso aqui.