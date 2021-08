Auxílio emergencial 2021: 5ª parcela começa a ser paga na próxima semana

O auxílio emergencial 2021 está amparando vários cidadãos brasileiros desde abril. Inicialmente o benefício seria disponibilizado até o mês de julho, mas após o Governo Federal confirmar a prorrogação, o programa terá vigência até o mês de outubro.

Com a extensão, até o momento, apenas os beneficiários do Bolsa Família têm acesso ao calendário com as datas das novas parcelas. Os demais contemplados, público geral, ainda estão aguardando a divulgação dos próximos cronogramas.

Bolsa Família

Confira a seguir o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial para os cidadãos inscritos no Bolsa Família. Lembrando, que para eles a distribuição ocorre conforme o último digito do Número de Identificação Social (NIS).

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

Público geral do auxílio emergencial

Este grupo é composto pelos contemplados que se inscreveram no auxílio emergencial por meio do site, aplicativo e CadÚnico, e que não recebem o Bolsa Família. Para eles, o calendário da quinta parcela será divulgado diretamente pelo WhatsApp.

Ao anunciar a parceria com o aplicativo de mensagens, a Caixa Econômica informou que as mensagens serão enviadas para os números cadastros na plataforma do Caixa Tem.

A previsão é que essas notificações cheguem no celular dos beneficiários ainda esta semana. De acordo com as informações, no envio da primeira mensagem o segurado deverá decidir se vai querer receber ou não os próximos informes.

Sendo assim, é de extrema importância que os cidadãos verifiquem se o número cadastrado no Caixa Tem é o mesmo utilizado atualmente no WhatsApp. Caso não seja, para ser informado, o beneficiário terá que comparecer em uma das agências da Caixa e atualizar o dado.

