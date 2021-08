Auxílio Emergencial 2021: CAIXA paga 5ª parcela dois grupos hoje

Conforme cronograma oficial do governo, nesta quinta-feira (26 de agosto) recebem a 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 os nascidos no mês de julho. Já, dentre os beneficiários do Programa Bolsa Família, recebem os que possuem o NIS finalizado em 7.

Confira as datas oficiais para todos os beneficiários!

Calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família

NIS finalizado em 1: 18 de agosto

NIS finalizado em 2: 19 de agosto

NIS finalizado em 3: 20 de agosto

NIS finalizado em 4: 23 de agosto

NIS finalizado em 5: 24 de agosto

NIS finalizado em 6: 25 de agosto

NIS finalizado em 7: 26 de agosto

NIS finalizado em 8: 27 de agosto

NIS finalizado em 9: 30 de agosto

NIS finalizado em 0: 31 de agosto

5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento (usabilidade online) para público geral

Nascidos em janeiro – 20 de agosto

Nascidos em fevereiro – 21 de agosto

Nascidos em março – 21 de agosto

Nascidos em abril – 22 de agosto

Nascidos em maio – 24 de agosto

Nascidos em junho – 25 de agosto

Nascidos em julho – 26 de agosto

Nascidos em agosto – 27 de agosto

Nascidos em setembro – 28 de agosto

Nascidos em outubro – 28 de agosto

Nascidos em novembro – 29 de agosto

Nascidos em dezembro – 31 de agosto

5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque em espécie para público geral

Nascidos em janeiro – 1º de setembro

Nascidos em fevereiro – 2 de setembro

Nascidos em março – 3 de setembro

Nascidos em abril – 6 de setembro

Nascidos em maio – 9 de setembro

Nascidos em junho – 10 de setembro

Nascidos em julho – 13 de setembro

Nascidos em agosto – 14 de setembro

Nascidos em setembro – 15 de setembro

Nascidos em outubro – 16 de setembro

Nascidos em novembro – 17 de setembro

Nascidos em dezembro – 20 de setembro

E os próximos pagamentos?

O governo disponibilizou o calendário das parcelas 6 e 7. Você pode conferir abaixo, porém, é importante lembrar que essas datas podem sofrer alterações por parte dos órgãos responsáveis, como adiantamentos, por exemplo. Sendo assim, mantenha-se atento aos sites oficiais.

Calendário auxílio emergencial: 6ª parcela

Confira o calendário auxílio emergencial referente à sexta parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:

Mês de nascimento do beneficiário Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem Data para saque para usabilidade física – saque em espécie Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 16/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 03/10 19/10

Calendário auxílio emergencial: 7ª parcela

Confira o calendário auxílio emergencial referente à sétima parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:

Mês de nascimento do beneficiário Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem Data para saque para usabilidade física – saque em espécie Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 31/10 19/11