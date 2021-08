Auxílio emergencial 2021: Caixa Tem para movimentar o dinheiro do benefício

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Neste momento, este grupo de informais que está recebendo o dinheiro só pode fazer movimentações pela internet. Então eles precisam usar o app do Caixa Tem para usar a quantia.

Muita gente torce o nariz para esta possibilidade. Outras pessoas preferem simplesmente esperar para tirar o dinheiro em espécie. A Caixa Econômica segue, no entanto, afirmando que o melhor a se fazer é mesmo usar a quantia de forma digital. Eles apresentam, aliás, uma série de argumentos para isso.

Talvez o principal deles responda pelo nome de pandemia do novo coronavírus. É que mesmo com os números de novos casos em queda no Brasil, os principais especialistas na área de saúde recomendam cautela neste momento. Então a dica ainda é evitar ao máximo participar de aglomerações nas ruas do país.

A Caixa afirma que as pessoas que podem usar o app em casa devem fazer isso. É que quanto mais gente puder usar o dinheiro de casa, menores serão as filas nas portas das agências ao redor do Brasil. E diminuir essas filas parece ser o grande desafio da Caixa Econômica nestes pagamentos do benefício.

Além da questão da saúde, a Caixa também alega que o sistema pode acabar colapsando. É que em muitos casos, os funcionários dos bancos não estão conseguindo atender grandes multidões. De acordo com membros da diretoria da instituição financeira, boa parte daquelas pessoas que estão indo para as agências, poderiam resolver as suas situações de casa mesmo.

O outro lado

Segundo informações da própria Caixa, cerca de 70% do público do Auxílio Emergencial usa o aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro do programa. São brasileiros que não precisam se dirigir até o banco para usar essa quantia.

No entanto, mesmo sendo uma realidade para a maioria, essa não é a situação de todo mundo. Milhões de pessoas não possuem acesso com internet de qualidade. Esses brasileiros precisam pegar o dinheiro presencialmente.

De qualquer forma, a ideia da Caixa é deixar os atendimentos nas agências justamente para essas pessoas que não possuem outra opção. Quem pode resolver a situação de casa, não precisa ir presencialmente ao banco. É o que dizem os diretores.

Auxílio emergencial

E essa dica certamente vai durar por mais alguns meses. Acontece que o Governo Federal anunciou há algumas semanas que vai prorrogar o programa por mais três meses. Assim, o projeto vai seguir fazendo pagamentos, pelo menos, até outubro.

Então a Caixa vai continuar orientando as pessoas a resolverem os seus possíveis problemas de casa mesmo. E isso vai acontecer independente do ritmo da vacinação no Brasil nos próximos meses.

É que de acordo com os especialistas em saúde pública, mesmo quem tomou a vacina precisa seguir se cuidando e tomando as devidas precauções para não contrair o vírus no Brasil. Então essas recomendações deverão durar por mais algum tempo.