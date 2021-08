Auxílio emergencial 2021: Caixa vai liberar calendário via WhatsApp

O Governo Federal anunciou oficialmente ainda na semana passada que vai prorrogar o Auxílio Emergencial por mais três meses. Dessa forma, o programa que faria pagamentos até julho, agora deve seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro. No entanto, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou as datas desses meses adicionais.

O Presidente do banco, Pedro Guimarães, disse em entrevista que eles irão utilizar o WhatsApp para fazer essa divulgação. Portanto, na prática, a Caixa vai usar a sua conta oficial para enviar as informações das datas de pagamentos para todos os usuários do Auxílio Emergencial.

Pedro Guimarães disse que o cidadão que quer receber essa informação precisa ter o celular com cadastro ativo no aplicativo Caixa Tem. Isso porque é de acordo com a base de dados desta app que eles pretendem captar as informações para enviar as mensagens para os beneficiários. Serão mais de 500 milhões de mensagens gratuitas.

O Presidente disse ainda que esses envios não irão custar nada para o trabalhador. É que em alguns casos, o simples recebimento dessas mensagens pode ter um custo adicional a depender da operadora que oferece o serviço de internet. Quanto a isso, no entanto, o beneficiário em questão não vai precisar se preocupar.

O banco deixa claro também que não vai pedir nenhuma informação pessoal para esses trabalhadores por meio do WhatsApp. Portanto, se o cidadão receber uma mensagem pedindo por dados próprios, é importante saber que isso pode ser um golpe. Isso porque a Caixa vai apenas informar as datas de pagamentos do Auxílio.

Auxílio Emergencial

De acordo com as informações oficiais, o benefício está entrando agora no repasse da sua quarta parcela. Ainda, segundo o calendário oficial do programa, essas liberações do quarto ciclo já foram iniciadas no último dia 17.

Você Pode Gostar Também:

Esta será a data que vai marcar a estreia desta parcela para as pessoas que nasceram no mês de janeiro. Os pagamentos seguem normalmente seguindo sempre a lógica da data de aniversário de cada um dos beneficiários.

Vale lembrar que essas datas de pagamentos da quarta parcela passaram por uma antecipação. A própria Caixa Econômica avisou que estava pensando em fazer isso.

Prorrogação

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, a prorrogação do Auxílio Emergencial vai ser de três meses. No entanto, isso pode mudar. É que segundo o chefe da pasta, o projeto pode até ganhar mais meses adicionais.

Isso só vai acontecer se a pandemia do novo coronavírus não apresentar uma trégua em um futuro próximo. A ideia geral é que se o nível de registros de novos casos e mortes não começar a baixar, então será necessário uma nova prorrogação.

Com esse adicional de tempo ou não, o fato é que o Auxílio seguirá pagando o mesmo patamar de valores que paga hoje. De acordo com o Ministério da Cidadania, o programa repassa parcelas que variam atualmente entre R$ 150 e R$ 375.

Veja também: PF investiga fraudes em mais de 5 mil contas do Auxílio Emergencial