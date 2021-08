Auxílio Emergencial 2021: calendário da 5ª parcela já tem data para sair

O Governo Federal já liberou o calendário de pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial para o grupo do Bolsa Família. As novas datas já foram divulgadas por seguirem o padrão de distribuição do programa social.

Com a prorrogação do auxílio emergencial e a finalização dos pagamentos da quarta parcela do benefício, os segurados do programa já buscam informações sobre os novos calendários. No entanto, até o momento apenas os inscritos do BF podem acessar as novas datas.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Como de costume, a distribuição do auxílio para o grupo do BF sempre ocorre nos dez últimos dias uteis do mês. Sendo assim, a partir do dia 18 de agosto, os beneficiários que tem o número no NIS finalizado em 1 devem receber a quinta parcela do coronavoucher. Confira as datas a seguir:

Número final do NIS 5ª parcela NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial para o público geral

Você Pode Gostar Também:

Para os cidadãos que se inscreveram no programa pelo site, aplicativo ou CadÚnico, receberão os novos calendários por meio de mensagens no WhatsApp, enviadas pela Caixa Econômica.

Para isso, em parceria com a plataforma de mensagens instantâneas, a instituição criará uma conta oficial (identificada por um selo). Através da conta, informações como datas de depósitos, valores e saques serão enviadas para os números cadastrados no Caixa Tem.

Diante a mudança, o Governo solicita que a população atendida pelo auxílio revise o número de celular informado no registro da conta poupança social digital. Aqueles que tiveram o número desatualizado, precisarão corrigi-lo em uma agência da Caixa.

Basta comparecer a uma das unidades do banco e informar o novo número para o atendente. Além disso, é necessário ter em mãos um documento de identificação pessoal, de preferência com foto.

Veja também: Bolsa Família pode deixar ‘marca de Lula’