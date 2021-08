Auxílio Emergencial 2021: Calendário de saques da 5ª parcela começa na próxima semana

A Caixa Econômica Federal vai iniciar o calendário de saques e transferências da quinta parcela do programa no dia 1º de setembro.

Segurados do auxílio emergencial poderão sacar o benefício em espécie a partir da semana que vem. Após o encerramento do calendário de depósitos, o Governo Federal começará a permitir os resgates do auxílio.

A Caixa Econômica Federal vai iniciar o calendário de saques e transferências da quinta parcela do programa no dia 1º de setembro. Este cronograma é destinado aos cidadãos que se inscreveram no auxílio por meio do site, aplicativo e CadÚnico.

Como sacar o auxílio emergencial?

Para resgatar o benefício em espécie, o cidadão precisa comparecer a uma agência bancária da Caixa ou em uma unidade das Casas Lotéricas. Caso a operação seja com um atendente, basta apresentar um documento oficial com foto comprovando a titularidade.

Porém, se a escolha for um caixa eletrônico, o beneficiário terá que acessar o aplicativo Caixa Tem e selecionar a função de saque para que um código de autorização seja gerado. Feito isto, o trabalhador deve inserir esses números no terminal para conseguir ter acesso as cédulas.

Você Pode Gostar Também:

Calendário de depósitos da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Depósitos Janeiro 20 de agosto Fevereiro 21 de agosto Março 21 de agosto Abril 22 de agosto Maio 24 de agosto Junho 25 de agosto Julho 26 de agosto Agosto 27 de agosto Setembro 28 de agosto Outubro 28 de agosto Novembro 29 de agosto Dezembro 31 de agosto

Calendário de saques da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Veja também: CAIXA Tem: Transações com TED e PIX são liberadas para auxílio e Bolsa Família