Auxílio Emergencial 2021: Confira as previsões de início da 5ª, 6ª e 7ª parcelas

Após o encerramento do calendário de saques da quarta parcela do auxílio emergencial, o Ministério da Cidadania vai iniciar os pagamentos do quinto ciclo do programa. Conforme o cronograma já divulgado, os segurados do Bolsa Família vão receber o benefício a partir do dia 18, já os demais a partir do dia 20, segundo informações.

O calendário de pagamentos da prorrogação do auxílio emergencial ainda não foi oficialmente divulgado pelo Governo. Até o momento, apenas os beneficiários do Bolsa Família têm acesso a todas as datas.

Previsão para os depósitos

Os segurados do Bolsa Família terão acesso a quinta parcela a partir do dia 18 de agosto, conforme o seu calendário já publicado. Em contrapartida, os demais beneficiários ainda não tiveram seu calendário divulgado, mas segundo informações de bastidores, deve ser iniciado a partir do dia 20 deste mês.

Como de costume, o grupo deve receber o benefício primeiramente nas contas poupanças sociais do Caixa Tem e a partir de 1 de setembro poderão sacar em espécie ou transferir o dinheiro para outras instituições.

De toda forma, as expectativas é que o calendário oficial seja liberado ainda está semana, uma vez que os pagamentos podem ser iniciados na semana que vem.

Você Pode Gostar Também:

Pagamento da 6ª e 7ª parcela do auxílio

As informações ainda indicam que os pagamentos da sexta parcela do programa podem começar no dia 21 de setembro, para a distribuição, e 4 de outubro para os saques em espécie. Já a sétima parcela, deve ser depositada a partir do dia 20 de outubro, e autorizada para saques a partir do dia 1 de novembro.

Calendário da prorrogação do auxílio para o Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Veja também: Auxílio: Governo define data de pagamento da 5ª parcela, diz jornal