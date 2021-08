Auxílio Emergencial 2021: confira os próximos pagamentos

Auxílio Emergencial 2021

O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República é um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus). Já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise, conforme sucinta definição do Ministério da Cidadania. Sendo assim, o benefício teve seu início em 2020 e foi prorrogado para 2021.

O Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado – confira as datas de pagamento referente as parcelas 5, 6 e 7

Conforme anunciado pelo Governo em julho, o Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado. No entanto, o calendário oficial dos pagamentos foi liberado apenas neste mês. Sendo assim, confira as datas de pagamento referente as parcelas 5, 6 e 7, respectivamente. Além disso, os pagamentos informados possuem as datas para a disponibilidade online e física, ou seja, o pagamento digital e a disponibilidade para saque do valor em espécie, como já é comum para esse benefício, que é pago dessa forma desde 2020.

Confira o calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Data para a disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 15/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 04/10 19/10

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie parcela 7 App Caixa Tem Saques Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 01/11 19/11

Quem vai receber o auxílio caso exista mais de uma pessoa na minha família com direito ao Auxílio Emergencial 2021?

Conforme definição do Ministério da Cidadania, se na mesma família houver mais de uma pessoa com direito ao auxílio emergencial 2021, somente uma pessoa poderá receber o auxílio.

Nesse caso, terão preferência para o recebimento do auxílio os trabalhadores: mulher provedora de família monoparental; com data de nascimento mais antiga, e, para fins de desempate, do sexo feminino; e por ordem alfabética do primeiro nome, se necessário, para fins de desempate. Mulher provedora de família monoparental é a mulher chefe de família sem marido ou companheiro, com, no mínimo, uma pessoa em casa menor de 18 anos de idade.

Mais informações no site oficial do Ministério da Cidadania. É possível verificar o calendário oficial do programa no site oficial do Ministério da Cidadania. Acesse: gov.br/cidadania > Ações e programas > Bolsa Família.