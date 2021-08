Auxílio Emergencial 2021: CPF pode consultar o valor do benefício

Muitos brasileiros tiveram o seu auxílio emergencial cancelado ou bloqueado pelo Ministério da Cidadania. No total, foram 1.157.856 cidadãos prejudicados.

De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), desse montante, 660.744 de bloqueios foram referentes a indicativos de irregularidades e 497.092 cancelamentos foram relacionados a revisão mensal.

Para evitar esse problema, o cidadão pode conferir a sua situação no programa e tentar revertê-la caso esteja negativa, através da plataforma disponibilizada pelo Governo Federal. Basta conceder informações como o nome completo, data de aniversário, número do CPF e nome completo da mãe.

Ao inserir esses dados, o status do benefício aparecerá na tela para o segurado do auxílio emergencial. Para facilitar ainda mais esse processo, a Dataprev confeccionou uma cartilha com o passo a passo para que os beneficiários conseguissem acessar suas informações nos sites.

Desta forma, a consulta pode ser realizada pelo site. As plataformas foram desenvolvidas especificamente para garantir o acesso por meio de todos os dispositivos, de computadores a celulares.

Pagamento do auxílio emergencial 2021

Inicialmente, o Governo Federal pretendia atender cerca de 45,6 milhões de cidadãos brasileiros. No entanto, atualmente apenas 39,3 milhões de famílias são amparadas. O ministério alega que ainda está analisando os cadastros, e que muitos que já foram beneficiados pelo programa em 2020 podem receber o benefício em 2021.

No início desse mês, o presidente da república, Jair Bolsonaro, anunciou a prorrogação do auxílio emergencial em 2021. A medida dará mais três meses ao programa, tendo vigência ainda em agosto, setembro e outubro.

Segundo informações, a extensão foi viabilizada diante o plano de vacinação contra a Covid-19, que segundo o Ministério da Saúde, deve vacinar toda população adulta brasileira ao menos com a primeira dose até outubro.

Ademais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou o valor do benefício continuará o mesmo. Ou seja, os beneficiários continuarão recebendo parcelas de R$ 150, R$ 250 e R$ 375 conforme a composição familiar.

Quem pode parar de receber

Os participantes que foram aprovados para o recebimento do Auxílio Emergencial deste ano podem não ter acesso a todas as parcelas do benefício.

Isto é, de acordo com a Caixa Econômica Federal, operadora financeira do benefício, isso se dá em razão dos participantes passarem por uma análise mensal. Assim, com informações dos sistemas do governo, há uma análise antes do pagamento de um novo lote de parcelas. Assim, a ação garante que se cumpram todos os critérios de participação do programa por todos os participantes, evitando, portanto, pagamento indevidos.

Desta maneira, caso a Dataprev encontre alguma alteração nas informações inicialmente cadastradas, há a suspensão dos pagamentos. Isso pode acontecer, por exemplo, com a inclusão em um emprego formal com carteira assinada.

