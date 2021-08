Auxílio Emergencial 2021: dados atualizados

Informações atuais sobre o Auxílio Emergencial 2021

O Auxílio Emergencial 2021 será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania.

Conforme informações oficiais, o repasse para esse público soma R$ 82,24 milhões de investimento do Governo Federal. Sendo assim, na última sexta-feira (06.08), foram pagas todas as parcelas de R$ 375 (maior cota) a que têm direito, em uma única transferência nas contas sociais digitais. Já para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa, informa o Ministério da Cidadania.

O Ministério da Cidadania busca combater fraudes

“O Auxílio Emergencial 2021 já contemplou mais de 8,5 milhões de mães solo no Brasil. Desde o início da pandemia, o Ministério da Cidadania trabalha combatendo fraudes e garantindo que o pagamento do benefício do Governo Federal chegue com segurança aos cidadãos que mais precisam”, destacou o ministro da Cidadania, João Roma, conforme informações do próprio Ministério da Cidadania.

Além disso, uma nova análise de dados confirmou a elegibilidade ao benefício a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases governamentais. O resultado do processamento está disponível no endereço: https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/.

Mais de 600 mil benefícios em situação de inconformidades

Por outro lado, a análise levou à suspensão de mais de 600 mil benefícios para avaliação de inconformidades. Entre esses casos, estão 136 mil mães chefes de família monoparental. Com o desbloqueio do benefício para 110 mil mulheres, realizado em 04 de agosto, o Ministério da Cidadania informa que restam 26 mil cadastros que ainda estão em processamento. As pessoas com o benefício desbloqueado recebem todas as parcelas a que têm direito de forma retroativa.

O benefício é pago em quatro parcelas, com valor médio de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família monoparental (criam os filhos sozinhas), que recebem R$ 375, e os indivíduos que moram sozinhos (família unipessoal), que recebem R$ 150.

Revisões

Os pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 passam mensalmente por uma fase de reverificação dos requisitos de elegibilidade. Conforme previsto na legislação, ressalta o Ministério da Cidadania.

Sendo assim, os benefícios também são verificados em ações de auditoria. Esse fato pode gerar o bloqueio, que não se trata da exclusão do direito, mas apenas da suspensão do prazo do pagamento até a conclusão das verificações do cadastro e da confirmação da legitimidade.

Prorrogação

No dia 5 de julho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o Decreto 10.740, que prorroga, pelo período complementar de três meses, o pagamento do Auxílio Emergencial 2021. Instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021, o benefício tinha a previsão inicial de ser pago em quatro parcelas. Agora chegará a sete parcelas, porém, o calendário oficial da prorrogação ainda não foi liberado.

Serviço ao cidadão

O endereço eletrônico www.cidadania.gov.br/auxilio remete ao serviço de atendimento via Facebook do Ministério da Cidadania. Além disso, o Ministério da Cidadania ainda oferece atendimento telefônico pelo número 121.