Auxílio emergencial 2021: Depósitos da 5ª parcela já começaram; veja as datas

O valor do benefício pode variar de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição familiar.

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira (20), os depósitos da quinta parcela do auxílio emergencial para os cidadãos do público geral. O valor do benefício pode variar de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição familiar.

Os pagamentos estão sendo efetuados nas contas poupanças sociais digitais do Caixa Tem. Como de costume, primeiro o benefício é creditado nas contas para depois ser liberado para saques e transferências.

Como usar o benefício no app Caixa Tem?

Considerando que o dinheiro não pode ser resgatado imediatamente, o contemplado tem a opção de movimentá-lo pelo aplicativo Caixa Tem. Por meio dele, o cidadão pode pagar contas e boletos, realizar compras on-line com o cartão de débito virtual, entre outras funções.

No mais, o segurado ainda pode fazer transferências para uma outra conta bancária através do PIX. Isso porque, as transações via PIX são autorizadas pelo Governo Federal mesmo antes das liberações dos saques.

Você Pode Gostar Também:

Calendário de depósitos e saques da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de agosto 1º de setembro Fevereiro 21 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

Calendário de pagamentos da 5ª parcela do auxílio emergencial – Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

Veja também: A 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 foi iniciada: confira os pagamentos