Auxílio emergencial 2021: descubra se você pode receber NOVAS parcelas

Você tem dúvidas se pode receber a prorrogação do auxílio emergencial 2021? Saiba que as NOVAS parcelas já foram liberadas pelo governo, por isso, se você tiver direito, poderá receber ainda nesta semana.

A data de pagamento vai depender do seu mês de aniversário (desempregados e autônomos) ou então do seu Número de Identificação Social (NIS) – isso se você for beneficiário do Bolsa Família.

Você pode estar na lista dos beneficiário para NOVAS parcelas, por isso, corra para conferir se você está dentro dos critérios e também para acessar o site criado especialmente para consulta.

Você pode conferir o calendário para autônomos e desempregados clicando aqui, já para beneficiários do Bolsa Família é possível acessar este outro artigo.

Antes de realizar a consulta, veja a baixo as regras para pagamento da prorrogação do auxílio emergencial 2021. Ao todo serão mais três parcelas, sendo a 5ª, 6ª e 7ª a serem pagas neste ano.

Depois disso, o governo federal deve mudar os valores de um novo benefício social, veja aqui o que já se sabe até agora. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já entregou o projeto e a ideia é que os pagamentos deste novo benefício seja iniciado em novembro de 2021 e se torne permanente.

Regras do auxílio emergencial 2021

Algumas regras básicas determinam quem pode receber a prorrogação do auxílio emergencial ou não. Confira abaixo e veja se você está dentro dos critérios:

Você Pode Gostar Também:

Ter renda per capita inferior a meio salário-mínimo (atuais R$ 550);

O valor da renda per capita é calculado pela soma dos ganhos de cada um, dividido pelo número de pessoas que residem no mesmo local;

Possuir renda total inferior a R$ 3.300;

Não ter vínculo empregatício ou não ter recebido há pelo menos três meses;

Microempreendedor Individual (MEI);

Desempregados;

Beneficiários que receberam o auxílio em 2020 e movimentaram os valores;

Estou dentro das regras. Onde consultar se fui contemplado?

Se você está dentro das regras do auxílio emergencial, você pode consultar se foi contemplado clicando aqui.

Mas antes disso, tenha alguns dados de fácil acesso: número do seu CPF, nome completo, data de nascimento e nome completo da sua mãe.

Com esses dados é possível consultar a resposta se você foi aprovado para a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial.

Em caso de auxílio bloqueado, veja aqui o que pode ser feito. Dependendo do caso, é possível reverter a situação apresentando os documentos necessários.

Saiba que a liberação de valores para os beneficiários é atualizada todo mês, isso por conta de uma revisão que é realizada com intuito de evitar fraudes e pagamentos indevidos.

Os valores da nova rodada podem ser consultados neste outro artigo sobre o assunto.