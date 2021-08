Auxílio Emergencial 2021: disponibilidade online e física das parcelas 5, 6 e 7

O que é o Auxílio Emergencial 2021?

Conforme definição da CEF, o auxílio emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado às pessoas que receberam Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, e que atendiam aos critérios dos Programas em dezembro de 2020. Sendo assim, o benefício tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021

Conforme amplamente divulgado, no dia 5 de julho o Decreto 10.740 prorrogou por três meses o pagamento do Auxílio Emergencial 2021, com parcelas em agosto, setembro e outubro. Originalmente eram quatro parcelas, conforme informações oficiais do Ministério da Cidadania.

Sendo assim, o Auxílio Emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família. Por isso, a mulher chefe de família monoparental tem direito a R$ 375, e o indivíduo que mora sozinho (família unipessoal) recebe R$ 150. A cota para os demais é de R$ 250.

Dessa forma, o Ministério da Cidadania informa que somando as quatro etapas de pagamentos realizadas até o momento, o investimento do Governo Federal já superou R$ 35 bilhões, incluindo todos os públicos (meios digitais, CadÚnico e Bolsa Família). Foram 150,45 milhões de transferências, com 39,4 milhões de pessoas elegíveis.

Confira as datas de pagamento referente as parcelas 5, 6 e 7

Sendo assim, confira as datas de pagamento referente as parcelas 5, 6 e 7, respectivamente. Além disso, os pagamentos informados possuem as datas para a disponibilidade online e física, ou seja, o pagamento digital e a disponibilidade para saque do valor em espécie.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Calendário da 6ª parcela do benefício

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 15/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 04/10 19/10

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie parcela 7 App Caixa Tem Saques Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 01/11 19/11

Como funciona a poupança digital aberta para o recebimento do Auxílio?

Conforme informa a Caixa Econômica Federal, a conta poupança digital é uma conta simplificada, gratuita, aberta automaticamente pela CAIXA, tudo de forma virtual, sem a necessidade de apresentar qualquer documento na agência. Sendo assim, com essa conta, o trabalhador poderá receber seu Auxílio Emergencial, pagar boletos ou efetuar saque, mesmo sem cartão, nas unidades lotéricas ou caixas eletrônicos. Essa conta não possui cartão físico, cheque ou a possibilidade de emissão de ordem de pagamento para movimentação.

Serviço ao cidadão

O endereço eletrônico www.cidadania.gov.br/auxilio remete ao serviço de atendimento via Facebook do Ministério da Cidadania. Além disso, o Ministério da Cidadania ainda oferece atendimento telefônico pelo número 121.