Auxílio emergencial 2021: Divulgação do calendário da 5ª parcela

A Caixa Econômica Federal está encerrando o calendário de saques e depósitos da quarta parcela do auxílio emergencial. Após o fim das aprovações, a expectativa é os pagamentos do quinto ciclo sejam iniciados.

Antes de tudo, vale lembrar que o programa seria encerrado no mês passado, porém, devido ao plano de vacinação contra a Covid-19, o Governo Federal confirmou a prorrogação do auxílio por mais três meses, com vigência em agosto, setembro e outubro.

Divulgação do novo calendário

O Governo Federal só liberou até o momento, o calendário da prorrogação para os segurados do Bolsa Família. Isso faz com que as expectativas do público geral só aumentem, visto os pagamentos para a população do BF serão iniciados no dia 18 de agosto.

Cabe ressaltar que o calendário para os beneficiários que se inscreveram no programa via canais digitais e CadÚnico, será enviado diretamente pelo WhatsApp. Para isso, basta conferir se o número de telefone cadastrado no Caixa Tem é o mesmo utilizado no aplicativo de mensagens atualmente.

Confira o calendário da 5ª parcela para inscritos do Bolsa Família

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

Valor do auxílio emergencial

Você Pode Gostar Também:

O auxílio emergencial 2021 está sendo distribuído entre as pessoas em situação de vulnerabilidade social diante a pandemia do coronavírus. O valor depende da composição familiar, variando de R$ 150 a R$ 375. Desta forma:

Recebem R$ 150, famílias com um único integrante;

Recebem R$ 250, famílias com dois ou mais membros; e

Recebem R$ 375, famílias chefiadas por mães solteiras.

Como saber se vou receber a próxima parcela?

O beneficiário do auxílio emergencial que esteja com dúvidas se irá receber ou não a próxima parcela, pode consultar o benefício através dos seguintes meios:

Portal da Dataprev

Site oficial da Caixa

Telefone 111

Nas plataformas digitais, basta informar o nome completo, o número de telefone, a data de nascimento e o nome completo da mãe.

Veja também: Auxílio Emergencial: Saiba como receber as mensagens no WhatsApp