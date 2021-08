Auxílio emergencial 2021: Encerramento da 4ª parcela para início dos próximos pagamentos

Para que os pagamentos da quinta parcela sejam iniciados, é necessário que o atual cronograma em vigência seja encerrado.

A partir do dia 18 de agosto, a Caixa Econômica Federal vai iniciar os pagamentos da quinta parcela do auxílio emergencial 2021. Sendo assim, o calendário de saques e transferências do quarto ciclo deve ser encerrado em breve.

Calendário de saques da 4ª parcela do auxílio emergencial 2021

Para que os pagamentos da quinta parcela sejam iniciados, é necessário que o atual cronograma em vigência seja encerrado. Desta forma, até o dia 18 deste mês, os beneficiários que aguardaram terão a liberação do benefício em espécie. Veja o cronograma a seguir:

Mês de nascimento Data para saque Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Pagamento das próximas parcelas

Os novos depósitos para os beneficiários ocorrerão nas seguintes datas:

Você Pode Gostar Também:

Calendário do público geral

Mês de nascimento 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro Fevereiro 21 de agosto 22 de setembro 21 de outubro Março 21 de agosto 23 de setembro 22 de outubro Abril 22 de agosto 24 de setembro 23 de outubro Maio 24 de agosto 25 de setembro 23 de outubro Junho 25 de agosto 26 de setembro 26 de outubro Julho 26 de agosto 28 de setembro 27 de outubro Agosto 27 de agosto 29 de setembro 28 de outubro Setembro 28 de agosto 20 de setembro 29 de outubro Outubro 28 de agosto 01 de setembro 30 de outubro Novembro 29 de agosto 02 de outubro 30 de outubro Dezembro 31 de agosto 03 de outubro 31 de outubro

Calendário do Bolsa Família

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Veja também: Prorrogação do Auxílio Emergencial 2021: confira o calendário das parcelas 5, 6, e 7