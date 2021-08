Auxílio Emergencial 2021: nascidos em junho podem sacar o benefício

Informações atuais sobre o Auxílio Emergencial 2021

O Auxílio Emergencial 2021 será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania.

Conforme informações oficiais, o repasse para esse público soma R$ 82,24 milhões de investimento do Governo Federal. Sendo assim, na última sexta-feira (06.08), foram pagas todas as parcelas de R$ 375 (maior cota) a que têm direito, em uma única transferência nas contas sociais digitais. Já para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa, informa o Ministério da Cidadania.

A 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para o saque do valor – os nascidos em junho podem sacar o benefício

A parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021 continua sendo liberada para o saque do valor. Sendo assim, enquanto o calendário oficial da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 ainda não foi divulgado para beneficiários do CadÚnico, acompanhe os saques da 4ª parcela. Confira o calendário de saques da parcela 4 do Auxílio Emergencial 2021, em 10 de agosto, recebem os nascidos em junho.

Disponibilidade física – 4ª parcela – saque do valor em espécie

Mês de nascimento do beneficiário Data do crédito para a disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho >>>>> 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Programa Bolsa Família e o Auxílio Emergencial 2021

Já o programa Bolsa Família não é alterado quando ocorrem adiantamentos das parcelas por parte do governo. Sendo assim, o calendário do programa permanece o mesmo. Confira a seguir:

Calendário do Auxílio Emergencial – 5ª parcela para os beneficiários do Programa Bolsa Família

Final do NIS pagamento em: 1 18 de agosto 2 19 de agosto 3 20 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 26 de agosto 8 27 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Como fica o calendário das 5ª, 6ª e 7ª parcelas do auxílio emergencial 2021 para os demais beneficiários?

O calendário de pagamentos da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 para quem se cadastrou para receber o benefício ainda não foi divulgado, porém, espera-se que os valores sejam depositados nos meses de agosto, setembro e outubro. Para as próximas parcelas, os beneficiários também serão informados via WhatsApp, conforme informa a Caixa Econômica Federal.

Serviço ao cidadão

O endereço eletrônico www.cidadania.gov.br/auxilio remete ao serviço de atendimento via Facebook do Ministério da Cidadania. Além disso, o Ministério da Cidadania ainda oferece atendimento telefônico pelo número 121.