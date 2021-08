Auxílio emergencial 2021: pagamento da 5ª parcela começa HOJE (18)

O pagamento da prorrogação do auxílio emergencial 2021 começa nesta quarta-feira (18). Tanto beneficiários oriundos do Bolsa Família, quanto autônomos e desempregados devem receber nesta semana.

Hoje, especificamente, dois pagamentos já estão liberados um para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1 e o outro para aqueles com final 2.

Agora se você é do grupo de autônomos e desempregados, saiba que o início das liberações vai acontecer na sexta-feira (20). Neste dia os nascidos em janeiro e fevereiro devem receber os respectivos valores no qual tem direito.

Os valores podem variar de R150 a R$375, dependendo da característica da família:

R$ 150 para pessoas que morar sozinhas;

R$ 250 para família de mais um integrante;

R$ 375 para famílias de mais de um integrante e com mãe chefe de família.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021:

Confira abaixo a ordem de liberação de pagamentos que estão ocorrendo em duas diferentes formas; os beneficiários do Bolsa Família recebem de acordo com o NIS, já o grupo geral, de autônomos e desempregados, deve receber por meio do mês de nascimento.

A data de saque para os beneficiários do grupo geral também é diferente, quem antes recebia pelo Bolsa Família tem direito ao saque assim que o dinheiro fica disponível no Caixa Tem.

Bolsa Família

Final do NIS 1: 18 de agosto;

Final do NIS 2: 19 de agosto;

Final do NIS 3: 20 de agosto;

Final do NIS 4: 23 de agosto;

Final do NIS 5: 24 de agosto;

Final do NIS 6: 25 de agosto;

Final do NIS 7: 26 de agosto;

Final do NIS 8: 27 de agosto;

Final do NIS 9: 30 de agosto;

Final do NIS 0: 31 de agosto;

Grupo geral

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 20 de agosto 1º de setembro Fevereiro 20 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro