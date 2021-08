Auxílio emergencial 2021: Público geral terá acesso a 5ª parcela em dias do fim de semana

A partir desta sexta-feira (20), a Caixa Econômica Federal vai iniciar os depósitos da quinta parcela do auxílio emergencial para os cidadãos que se inscreveram via canais digitais e CadÚnico. O pagamento é referente a primeira parcela da extensão do programa.

Enquanto os segurados do Bolsa Família já estão recebendo os novos pagamentos, o público geral ainda será contemplado. Conforme o calendário oficial divulgado pelo Governo Federal, este grupo terá acesso ao abono no decorrer deste fim de semana.

Pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial

O pagamento será efetivado nas contas poupanças sociais digitais do Caixa Tem e como de costume, primeiramente o valor estará disponível apenas para movimentações no aplicativo, para depois serem autorizados os saques em espécie e transferências bancárias.

Todavia, transações utilizando o PIX são autorizadas antes mesmos dessas liberações. Para isso, será necessário ter acesso a uma outra conta bancária, de preferência em nome de terceiros. Os serviços com TED também são disponibilizados aos usuários, porém, só uns 20 dias após o depósito.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial – Público geral

Data dos depósitos

Mês de nascimento Depósitos Janeiro 20 de agosto Fevereiro 21 de agosto Março 21 de agosto Abril 22 de agosto Maio 24 de agosto Junho 25 de agosto Julho 26 de agosto Agosto 27 de agosto Setembro 28 de agosto Outubro 28 de agosto Novembro 29 de agosto Dezembro 31 de agosto

Data dos saques

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Governo exclui beneficiários da prorrogação

A prorrogação do auxílio emergencial não será concedida a todos os beneficiários. Isso porque, com o intuito de reduzir o número de fraudes e pagamentos indevidos, o Ministério da Cidadania vem realizando análises mensais nos cadastros dos cidadãos contemplados.

Na véspera dos pagamentos da primeira parcela da extensão do programa, o Governo Federal anuncia que está fazendo cortes na lista dos segurados. Para saber se ainda está na folha de pagamentos do auxílio emergencial, será necessário realizar uma consulta.

Consulta ao auxílio emergencial

Para realizar o procedimento de consulta, basta acessar o site da Dataprev e informar os dados de identificação pessoal. Na página inicial, digite o nome completo, número do CPF, data de nascimento e nome completo da mãe. Feito isto, clique em ‘não sou um robô’ e confirmar a consulta.

Na página seguinte estará a decisão do Governo Federal. Se caso continuar no auxílio emergencial, receberá um informe com a identificação de seus dados. Porém, se receber a negativa, as informações pessoais não mais estarão no sistema público.

Contestação da negativa

Caso não tenha concordado com a análise do Governo, há a possibilidade de solicitar uma nova revisão nos dados na mesma página de consulta, basta clicar na opção de ‘contestar auxílio emergencial’.

Entretanto, vale ressaltar que para realizar esse procedimento o cidadão precisa considerar os dez dias após a decisão. Caso o período seja ultrapassado, há ainda a possibilidade de entrar com uma ação na justiça para comprovar a elegibilidade ao programa.

