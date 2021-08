Auxílio emergencial 2021: Saiba como ANTECIPAR o saque do benefício

O auxílio emergencial é depositado primeiro nas contas poupanças sociais digitais no Caixa Tem e, após alguns dias, é liberado para saques em espécie e transferências. No entanto, alguns beneficiários não podem aguardar o período estabelecido pela Caixa Econômica para ter acesso ao auxílio.

Assim, eles podem usar outros métodos para conseguir movimentar o valor. A plataforma disponibiliza uma série de serviços que podem ser utilizados com o dinheiro adicionado. Entre eles estão as compras online, que podem ser realizadas com o cartão de débito virtual, o pagamento de contas e boleto, entre outros.

Porém, para aqueles que desejam de fato ter o dinheiro em mãos antes da liberação pela Caixa, é possível transferir o benefício por um boleto emitido em outro banco. Essa operação é a chama depósito por boleto.

Em síntese, o cidadão emite esse boleto e paga na opção de pagamentos no Caixa Tem. Veja como fazer:

No aplicativo do banco em que é correntista, selecione a opção “Depósito por boleto”; Digite o valor desejado – não pode passar de R$ 600 – e confirme a operação; Feito isto, o boleto será gerado; Acesse o aplicativo Caixa Tem e clique na opção “Realizar Pagamentos”; No espaço, cole ou digite o código de barras do boleto gerado; Por fim, confirme a transação inserindo sua senha.

Antecipar saque do benefício sem banco

Outra forma de antecipar o saque do auxílio emergencial, é utilizando os recursos do PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Por meio dele, é possível transferir o benefício para uma outra conta, com titularidade diferente.

Isso porque, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o saldo transferido para uma conta de mesma titularidade poderia ser debitado para saldar dívidas do beneficiário, tirando o objetivo de apoiar os cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Confira a seguir como fazer o procedimento pelo PIX:

Acesse o aplicativo Caixa Tem; Clique na opção “PIX”; Escolha a opção “Pagar com PIX” Insira a chave da fala que receberá o valor; Adicione o valor desejado a ser transferido; Informe sua senha e confirme a operação.