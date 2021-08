Auxílio Emergencial 2021: Saques da 4ª parcela e depósitos da 5ª parcela em agosto

Agosto será um mês de concessões para os beneficiários do auxílio emergencial. Acontece, que Caixa Econômica Federal vai liberar o calendário de saques e transferências da quarta parcela e iniciar os depósitos do primeiro ciclo da prorrogação do programa.

Nesta segunda-feira (2), já podem sacar e transferir o benefício da quarta parcela, os beneficiários que se inscreveram via aplicativo, site e CadÚnico nascidos em janeiro. O calendário que se inicia hoje vai até o dia 18 de agosto.

No que se refere ao pagamento da quinta parcela do auxílio, está previsto para ser liberado após o encerramento dos saques e transferências do quarto ciclo. O calendário de depósitos deve ser iniciado ainda este mês.

Contudo, o Governo Federal ainda não divulgou o cronograma das parcelas 5, 6 e 7 de extensão do coronavoucher. Tais representam os meses de agosto, setembro e outubro, que a Caixa deve informar por meio de mensagens no WhatsApp.

Como sacar o benefício

Para realizar o saque, o beneficiário pode se dirigir a uma agência da Caixa, casa lotérica, Correspondentes Caixa Aqui ou ir até um caixa eletrônico. No entanto, para que o dinheiro seja liberado é necessário acessar o Caixa Tem e gerar um código na opção “saque sem cartão” e em “gerar código de saque”.

Feito isto, ele deve informar os dígitos ao caixa e resgatar o benefício. Vale ressaltar que o código possui validade de 1h, caso o tempo seja excedido, outro código deve ser gerado.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial

Como mencionado, o calendário da quinta parcela para os beneficiários do público geral ainda não foi liberado. Mas tudo indica que os pagamentos devem ser iniciados após o fim do cronograma de saques da quarta parcela.

Todavia, os inscritos do Bolsa Família receberão as parcelas da prorrogação no calendário tradicional do programa social, considerando os dez dias úteis de cada mês. Confira a seguir os calendários do auxílio emergencial já divulgados.

Calendário de saques da 4ª parcela para o público geral

Mês de nascimento Data para saque Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Calendário das próximas parcelas para os segurados do Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

