Auxílio Emergencial 2021: Veja quem pode receber nesta semana

No decorrer desta semana, novos grupos serão contemplados pela Caixa Econômica Federal para realizarem os saques e transferências da quarta parcela do auxílio emergencial. Nesta terça-feira (10), os beneficiários nascidos em junho poderão resgatar o auxílio.

Como nos ciclos anteriores, o Governo Federal também antecipou os calendários de pagamento e saque da quarta parcela. Com o benefício já adicionado a conta poupança social digital, a população atendida já pode sacá-lo ou transferi-lo para outras contas bancárias.

Confira o calendário de saques da 4ª parcela

Conforme o calendário de resgate do quarto ciclo, até sexta-feira (13), os beneficiários em junho, julho, agosto e setembro poderão ter acesso ao benefício em espécie.

Mês de nascimento Data para saque Janeiro 02 de agosto Fevereiro 03 de agosto Março 04 de agosto Abril 05 de agosto Maio 09 de agosto Junho 10 de agosto Julho 11 de agosto Agosto 12 de agosto Setembro 13 de agosto Outubro 16 de agosto Novembro 17 de agosto Dezembro 18 de agosto

Como realizar o saque do auxílio emergencial

O procedimento de resgate do auxílio emergencial é bem simples. Primeiramente o cidadão contemplado precisa ir até um caixa eletrônico da Caixa Econômica, em seguida basta entrar no aplicativo Caixa Tem pelo celular.

Feito isto, na plataforma é preciso selecionar a função ‘saque’ e depois clicar em ‘código de saque’. Na sequência, o sistema exibirá uma série de dígitos que devem ser informados no terminal de autoatendimento.

No caixa eletrônico, o beneficiário deve clicar na opção de ‘saque sem cartão’. Após isso, basta informar o código gerado no Caixa Tem e digitar o valor que deseja retirar da conta. No final, basta clicar em confirmar.

Antecipação do saque via PIX

Para aqueles que não podem esperar a liberação do calendário para os saques e transferências, há possiblidade de acessar o benefício por meio do PIX. Neste caso, será necessário utilizar uma conta bancária de outra titularidade para enviar o dinheiro.

O procedimento é bem simples, basta seguir o passo a passo abaixo:

No aplicativo Caixa Tem, escolha a opção “Pix”; Na sequência, clique em “Pagar”; Na próxima tela, selecione a opção de transferência; Se escolher a opção Chave, informe qual o tipo será utilizado (telefone, CPF/CNPJ, e-mail ou chave aleatória); Informe o dado da chave e o valor que deseja transferir. A descrição do pagamento é opcional; Confira os dados preenchidos e selecione “Sim, digitar senha”; Digite a senha do Caixa Tem para a transação se concluída; Todavia, caso opte pelo pagamento por QR Code, faça a leitura do código por meio da câmera do celular ou por cole o QR Code; Feito isto, aponte a câmera para o QR Code e insera a senha do Caixa Tem para concluir o pagamento.

