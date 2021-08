Auxílio emergencial 2021: Veja todas as datas do calendários da 5ª, 6ª e 7ª parcelas

Os segurados do coronavoucher já estavam aflitos para o recebimento das mensagens da Caixa Econômica.

A Caixa Econômica Federal passou a enviar as mensagens com informações sobre auxílio emergencial no WhatsApp dos beneficiários do programa. Os informes são referentes as novas datas de pagamentos.

Neste sentido, nos últimos dias, já com a divulgação do calendário da prorrogação para os cidadãos segurados no Bolsa Família, o Governo Federal permitiu que as novas datas fossem liberadas.

Conforme a publicação no Diário Oficial da União, o público geral, composto por cidadãos inscritos via site, aplicativo e CadÚnico, terão acesso a quinta parcela a partir do dia 20 deste mês. Lembrando, que o benefício será estendido até o mês de outubro.

A Caixa também já disponibilizou as datas para a sexta e sétima rodada do programa emergencial. A previsão para o último depósito da prorrogação está para o dia 31 de outubro.

Calendário da prorrogação do auxílio emergencial para o público geral

Mês de nascimento 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro Fevereiro 21 de agosto 22 de setembro 21 de outubro Março 21 de agosto 23 de setembro 22 de outubro Abril 22 de agosto 24 de setembro 23 de outubro Maio 24 de agosto 25 de setembro 23 de outubro Junho 25 de agosto 26 de setembro 26 de outubro Julho 26 de agosto 28 de setembro 27 de outubro Agosto 27 de agosto 29 de setembro 28 de outubro Setembro 28 de agosto 20 de setembro 29 de outubro Outubro 28 de agosto 01 de setembro 30 de outubro Novembro 29 de agosto 02 de outubro 30 de outubro Dezembro 31 de agosto 03 de outubro 31 de outubro

Calendário da prorrogação do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

