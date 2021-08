Auxílio emergencial 2021: Veja todas as liberações desta semana

Esta semana, a Caixa Econômica Federal segue com a liberação das parcelas do auxílio emergencial 2021. O calendário de autorizações dos saques da quarta parcela será encerrado nesta quarta-feira (18), bem como o início dos pagamentos da quinta parcel para o grupo do Bolsa Família.

Na próxima sexta-feira (20), começa a distribuição da também quinta parcela para os cidadãos contemplados do público geral. Ao todo, três novas rodadas serão disponibilizadas aos beneficiários, sendo elas a prorrogação do programa.

Calendário desta semana do auxílio emergencial

Segunda-feira (16): saque da 4ª parcela liberado para nascidos em outubro;

Terça-feira (17): saque da 4ª parcela liberado para nascidos em novembro;

Quarta-feira (18): saque da 4ª parcela liberado para nascidos em dezembro e depósito da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família com NIS final 1;

Quinta-feira (19): depósito da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família com NIS final 2;

Sexta-feira (20): depósito da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família com NIS final 3 e depósito da 5ª parcela para nascidos em janeiro;

Sábado (21): depósito da 5ª parcela para nascidos em fevereiro e março; e

Domingo (22): depósito da 5ª parcela para nascidos em abril.

Auxílio terá uma nova prorrogação?

Você Pode Gostar Também:

A extensão do auxílio emergencial 2021 será de três parcelas, sendo a 5ª, 6ª e 7ª, pagas nos meses de agosto, setembro, outubro. Todavia, de acordo com o cronograma, os beneficiários do público geral terão a última parcela estendida até novembro, devido ao calendário de saques.

Após finalizar esses ciclos, a previsão é que não haja uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Isso porque, segundo o plano de vacinação contra a Covid-19, até os fins dos pagamentos toda população adulta brasileira estará vacinada ao menos com a primeira dose imunizante.

Além disso, com o encerramento do auxílio emergencial, o Governo Federal pretende implementar o novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. A proposta será uma versão melhorada do atual Bolsa Família.

Veja também: Auxílio emergencial: calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcelas; veja todas as datas