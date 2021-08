Auxílio emergencial: CAIXA faz mais um pagamento nesta terça, 17; veja como receber

A Caixa Econômica Federal está seguindo nesta semana com as liberações dos saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Nesta terça-feira, 17 de agosto, o banco realiza o pagamento para pessoas que nasceram no mês de novembro. De acordo com as informações oficiais, esses brasileiros podem se dirigir ao banco para retirar a quantia em questão.

Segundo os dados oficiais, os informais que nasceram em novembro puderam receber esse dinheiro desde o último dia 29 de julho. No entanto, naquele primeiro momento eles só podiam movimentar a quantia através de meios digitais. Estamos falando do app do Caixa Tem e do Internet Banking, por exemplo.

De lá até aqui, essas pessoas só podiam mexer na quantia para realizar algumas atividades. Entre elas podemos citar o pagamento de boletos e até mesmo a realização de algumas compras online. Também dá para comprar produtos de maneira presencial em estabelecimentos que aceitam essa forma de liberação.

A partir desta terça-feira (17) isso muda para esses usuários. Eles passam a poder retirar o dinheiro em espécie no Caixa. Assim, eles podem usar esse montante da forma que quiserem. Quem não quiser, no entanto, não precisa fazer o saque e pode continuar usando a parcela através do aplicativo Caixa Tem.

A data dessas liberações é uma informação importante sobretudo para as pessoas que não possuem conexão com internet. É que esses brasileiros não podem usar o aplicativo do Caixa Tem. Então para eles a única possibilidade que resta para a movimentação do dinheiro é mesmo sacar o benefício.

“Melhor não ir”

Apesar de liberar o saque da quarta parcela, a Caixa Econômica Federal afirma que o melhor a se fazer é não ir até a agência. Acontece que o país ainda está no meio de uma pandemia e a situação ainda não está normalizada.

Então a dica mesmo é ficar em casa e movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa Tem ou do Internet Banking. O ideal portanto é deixar as agências apenas para as pessoas que realmente não estão conseguindo acessar os meios digitais.

De qualquer forma, vale lembrar que isso é apenas um conselho. Se o cidadão quiser ir sacar o benefício, ele pode fazer isso. Trata-se portanto de um direito que serve para todos os informais que estão recebendo as quantias do programa.

Prorrogação do Auxílio

Em tese, essa quarta parcela do Auxílio Emergencial seria a última. É que a ideia inicial do Governo Federal era pagar apenas quatro parcelas do benefício. Então o projeto deveria estar chegando ao fim agora.

No entanto, diante da situação da pandemia no país, o Governo Federal optou por prorrogar o benefício por mais três meses. Com isso, os pagamentos agora deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

Até lá, os repasses continuam para os 37 milhões de brasileiros que recebem o dinheiro do projeto atualmente. Os valores, aliás, também seguem os mesmos. São montantes que variam entre R$ 150 a R$ 375.