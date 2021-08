Auxílio Emergencial: Calendário completo da prorrogação; confira

A quinta parcela pode ser considerada a primeira rodada de pagamentos da prorrogação do programa este ano. A extensão tem o intuito de apoiar os cidadãos de baixa renda enquanto são vacinados contra a Covid-19.

Na última semana foi dado início ao pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial para os segurados do Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal começou a distribuir o benefício para o público geral na última sexta-feira (20).

A quinta parcela pode ser considerada a primeira rodada de pagamentos da prorrogação do programa este ano. A extensão tem o intuito de apoiar os cidadãos de baixa renda enquanto são vacinados contra a Covid-19.

As condições do benefício permanecem as mesmas na prorrogação, sendo considerados os cidadãos contemplados desde abril e seus respectivos abonos. Este ano, o Governo Federal está distribuindo cotas variadas aos beneficiários. Confira:

R$ 150 para famílias compostas por um único integrante;

R$ 250 para famílias compostas com duas ou mais pessoas; e

R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

O pagamento para o grupo do Bolsa Família ocorre seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Além disso, este público pode sacar o benefício em espécie no mesmo dia em que é depositado.

Já os beneficiários do público geral, segue um calendário escalonado conforme o mês de nascimentos de cada cidadão. Para eles, é liberado um calendário de autorização para saques e transferências após 20 a 30 dias do depósito do benefício.

Posto isso, confira o calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 para os inscritos do Bolsa Família e os demais beneficiários.

Cronograma da prorrogação do auxílio emergencial – Bolsa Família

Nº final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Cronograma da prorrogação do auxílio emergencial – Público geral

5ª Parcela:

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de agosto 1º de setembro Fevereiro 21 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

6ª parcela:

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

7ª parcela:

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

