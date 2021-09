Auxílio Emergencial: Calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcelas LIBERADO

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário da quinta, sexta e sétima parcelas do Auxílio Emergencial. Seguindo os pagamentos da rodada 2021 do auxílio, cuja quarta parcela terminou em 30 de julho. O governo anunciou a prorrogação do Auxílio Emergencial no mês de julho.

Com a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses, o benefício será depositado até outubro. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, as três parcelas extras custarão mais de R$ 20 bilhões aos cofres públicos. O orçamento foi liberado com o objetivo de continuar dando suporte às famílias afetadas pela pandemia de Covid-19.

Em novembro, o Governo pretende começar a pagar o Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família. Os valores do novo benefício ainda não foram anunciados, porém, espera-se que sejam anunciados em setembro.

“O programa termina quando começar o Auxílio Brasil, em novembro. E já está acertado com a equipe econômica um aumento de, pelo menos, 50% em relação ao Bolsa Família”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, o benefício médio do Bolsa Família é de cerca de R$ 190.

Calendário das próximas parcelas do Auxílio Emergencial

Três últimas parcelas do Auxílio Emergencial – público geral

Mês de nascimento 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 20/08 21/09 20/10 Fevereiro 21/08 22/09 21/10 Março 21/08 23/09 22/10 Abril 22/08 24/09 23/10 Maio 24/08 25/09 23/10 Junho 25/08 26/09 26/10 Julho 26/08 28/09 27/10 Agosto 27/08 29/09 28/10 Setembro 28/08 30/09 29/10 Outubro 28/08 01/10 30/10 Novembro 29/08 02/10 30/10 Dezembro 31/08 03/10 31/10

Três últimas parcelas do Auxílio Emergencial – Bolsa Família

Número NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 1 18/08 17/09 18/10 2 19/08 20/09 19/10 3 20/08 21/09 20/10 4 23/08 22/09 21/10 5 24/08 23/09 22/10 6 25/08 24/09 25/10 7 26/08 27/09 26/10 8 27/08 28/09 27/10 9 30/08 29/09 28/10 0 31/08 30/09 29/10

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o calendário divulgado nesta quinta-feira é o final. “Nós não esperamos uma antecipação [dos pagamentos]”, disse em entrevista coletiva. Sendo assim, não é esperado que a Caixa antecipe os pagamentos destas parcelas, como fez nas anteriores.

Regras das parcelas do auxílio

A quinta parcela do Auxílio Emergencial começa a ser paga já neste mês de agosto. Primeiramente recebem os beneficiários do Bolsa Família que migraram temporariamente para o auxílio. Lembrando que para os beneficiários do programa social do governo, vale a regra do maior valor.

Como nas parcelas anteriores da rodada anterior do Auxílio Emergencial 2021, o valor dos pagamentos segue o mesmo:

Por fim, a Caixa continuará efetuando os depósitos do Auxílio Emergencial primeiro na conta poupança digital da Caixa, e de maneira escalonada, como nas parcelas anteriores, os saques e transferências serão liberados depois para o público geral, de acordo com o mês de nascimento.

