Auxílio emergencial: calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcelas; veja todas as datas

Já foi revelado qual será o calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial 2021. Atenção, trabalhador! Os pagamentos devem manter a mesa ordem de pagamento anterior – pela data de nascimento.

Os pagamento se iniciam no próximo dia 20 e seguem até 31 de outubro. Já os saques seguem até 19 de novembro. Isso para o grupo geral de desempregados e autônomos.

As pessoas que antes recebiam o Bolsa Família devem ter os pagamentos realizados e saques liberados na mesma data, porém com os valores referente ao auxílio emergencial 2021.

Os valores podem variar de R150 a R$375, dependendo da característica da família:

R$ 150 para pessoas que morar sozinhas;

R$ 250 para família de mais um integrante;

R$ 375 para famílias de mais de um integrante e com mãe chefe de família.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 20 de agosto 1º de setembro Fevereiro 20 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 15 de outubro Outubro 1º de utubro 18 de outubro Novembro 2 de utubro 19 de outubro Dezembro 3 de utubro 19 de outubro

Calendário da 7ª parcela

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Auxílio Emergencial e novo programa social

Como já visto no calendário anunciado, a liberação de valores do auxílio emergencial 2021 deve acontecer até outubro e os saques seguem liberados até novembro.

Depois disso, com a expectativa de já ter toda a população vacinada com a primeira dose, é esperado que o pagamento do Auxílio Emergencial 2021 seja encerrado, dando espaço para um novo programa social – o Auxílio Brasil.

A ideia é reformular o Bolsa Família, mudar seu nome e aumentar o valor mensal para pelo menos R$ 300 e expandir o número de beneficiários. A medida pretende tirar a “marca Lula” no projeto.

A proposta já foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a perspectiva, conforme vinha sendo dito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é pagar o Auxílio Brasil ainda este ano.